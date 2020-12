Wie op morgen 21 december bij valavond naar buiten kijkt, zal getrakteerd worden op een uniek astronomisch fenomeen. Aan de hemel vlak boven de horizon in het zuidwesten zal er een heldere ‘ster’ te zien zijn. Die ster is eigenlijk het samenvallen van de planeten Jupiter en Saturnus. De conjunctie van die planeten is erg zeldzaam: de laatste keer dat de twee planeten zichtbaar op één lijn stonden, was in 1226.