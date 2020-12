België sluit grenzen voor reizigers Verenigd Koninkrijk na mutatie virus

Na Nederland voert ook België een inreisverbod in voor vluchten en Eurostar-ritten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het verbod gaat zondag om middernacht in en loopt minstens 24 uur.

Premier Alexander De Croo heeft dat zondag bekendgemaakt tijdens De zevende dag op Eén. De maatregel komt er vanwege de mutatie van het coronavirus die in Engeland opgedoken is. De maatregel is in eerste instantie 1 etmaal van kracht omdat het wetenschappelijk overleg ter zake nog in volle gang is. ‘We hebben nog geen sluitend antwoord’, zei De Croo.

Ons land pleegt over de zaak ook overleg met Frankrijk. Want ook daar komen Eurostar-treinen uit het VK op het Europese vasteland aan. Reizigers kunnen vandaar dan doorreizen naar België. Daarom gaan er ook preventieve controles op de weg plaatsvinden, zei De Croo.

Quarantaine

Voor reizigers die uit het VK komen - sowieso al een rode zone - zal nauwer toegezien worden om de naleving van de quarantainemaatregelen. ‘Wie aankomt, zullen we heel duidelijke informatie geven over wat van hen verwacht wordt’, zei De Croo. Er komen ook extra controles na de terugkeer van deze reizigers.

Nederland was afgelopen nacht het eerste Europese land dat vluchten vanuit het VK verbood omwille van de gemuteerde virusvariant. De regering-Rutte vroeg meteen om Europees overleg.