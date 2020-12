België blokkeert vanaf middernacht Brits vlieg- en treinverkeer voor 24 uur

Een nieuwe mutatie van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk baart zorgen. Nadat Nederland eerder al het luchtruim sloot voor Britten, heeft ook de Belgische federale regering besloten om vanaf klokslag middernacht vlieg- en treinverkeer van over het Kanaal niet binnen te laten, voorlopig voor 24 uur. Dat heeft premier Alexander De Croo aangekondigd in De Zevende Dag.

1. Waarover gaat het?

De Britse premier Boris Johnson heeft opnieuw een volledige lockdown opgelegd in de hoofdstad Londen en een groot stuk van het Zuid-Engeland. Er is daar een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken, die tot 70 procent besmettelijker zou zijn dan de oorspronkelijke variant - aldus Johnson. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat in nauw contact met het Verenigd Koninkrijk over de verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus.

De nieuwe stam, die de wetenschappelijke naam SARS-COV-2 VUI 202012/01 heeft, is voor het eerst in september ontdekt. De mutatie is vooral gevonden in het zuidoosten van Engeland, maar is ook in Wales vastgesteld.

2. Zijn er al Belgische besmettingen met de nieuwe mutatie?

Ja, het virus is al op het vasteland: in ons land zijn er tot nu toe vier gevallen gesignaleerd. Ook in Denemarken en Australië zijn er trouwens al gevallen opgedoken.

3. Is de mutatie gevaarlijker?

Nee, dat zou dan weer niét het geval zijn. Besmettelijker is niet gelijk aan gevaarlijker. De variant is minder dodelijk, al zijn er nog veel open vragen. Viroloog Johan Neyts (KU Leuven) bedaart op Twitter de gemoederen, al maant hij wel aan om waakzaam te blijven: ‘Het is wachten op (de) wetenschappelijke studie(s), voorlopig allicht weinig reden tot ongerustheid.’

Ook zijn collega Marc Van Ranst (KU Leuven) nuanceert: ‘Virussen veranderen elke dag een klein beetje. Normaal gezien heeft dat weinig invloed, soms wel. Wanneer ze veranderen, worden ze liever meer overdraagbaar dan meer ziekteverwekkend. Dat is nooit het doel van het virus.’

De Nederlandse regering is er evenwel niet gerust op. In een mededeling klinkt het dat de nieuwe variant ‘veel sneller overdraagbaar is dan de variant die al rondging én moeilijker detecteerbaar.’

4. Moeten er extra maatregelen komen?

Wel, Nederland hanteert sinds 6 uur vanmorgen een verbod voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk, tot 1 januari. Of dat echt nodig is, is de vraag. Steven Callens, professor infectieziekten (UZ Gent), noemt de maatregel op Radio 1 een beetje overtrokken.

Toch heeft ook de Belgische regering zopas beslist om vliegtuigen vanuit het VK én ook de Eurostartreinen vanaf middernacht geen toestemming meer te geven om te stoppen/landen in ons land. En dat voor minstens 24 uur - om te beginnen, want het overleg en de studies naar de mutatie zijn nog volop bezig, aldus premier Alexander De Croo in De Zevende Dag op één. Hij noemt de beslissing een ‘voorzorgsmaatregel’.

5. Brengt deze mutatie de vaccinatiestrategie in gevaar?

Voorlopig zijn er geen elementen die daarop wijzen, virologen gaan ervan uit dat de vaccins nog altijd efficiënt zullen zijn bij deze nieuwe variantie. Pro memorie: in ons land is vaccinatie niet verplicht.

6. Is dit dezelfde mutatie waar Denemarken miljoenen nertsen voor heeft gedood?

Neen. Die mutatie was wel degelijk gevaarlijker, lees: dodelijker dan het oorspronkelijke virus.

7. Waarom muteert een virus eigenlijk?

Dat is een natuurlijke evolutie. Op Radio 1 legde professor Callens uit hoe dat in zijn werk gaat: ‘Het virus gebruikt een stukje van ons menselijk apparaat, namelijk de ribosomen om eiwitten over te schrijven. Dat is trouwens de manier waarop de vaccins van Pfizer of Moderna gaan werken zonder dat daar een heel virus voor nodig is. Bij elke “overschrijving” kunnen er kleine foutjes optreden, zoals wij dt-fouten maken. Dan kan een variant ontstaan die zich meer aanpast aan de receptoren om te binden, en de cellen in ons lichaam binnendringt. Wat maakt dat de variant besmettelijker is. Die bindt zich makkelijker aan omzeggens alle mensen die passeren.’

8. Hoeveel mutaties kunnen er zo nog komen?

Een virus muteert voortdurend, vandaag zijn er al ruim 3.300 varianten van het coronavirus gedetecteerd. Van Ranst maakt zich sterk dat er nog veel mutaties zullen volgen.