Zulte Waregem moet spits Tomas Chory 10 tot 12 weken missen

Zulte Waregem-aanvaller Tomas Chory is 10 tot 12 weken out met een zware enkelblessure. Die liep de 25-jarige Tsjech op tijdens de wedstrijd van afgelopen woensdag tegen Antwerp (0-1 zege). Dat heeft Essevee zondag bekendgemaakt.

Chory moest in de match tegen Antwerp het veld al na acht minuten verlaten. Bij een actie in de zestienmeter van de Great Old kwam de spits slecht neer.

Dit seizoen speelde Chory tot dusver acht wedstrijden in de Jupiler Pro League. Daarin was hij goed voor drie doelpunten.