Gesloten Nederlandse winkel heropent 250 meter verder in België

De zaakvoerster van kledingwinkel Dominique in Baarle-Nassau heeft de winkel tijdelijk 250 meter verhuisd. Zo staan de kledingrekken op Belgisch grondgebied en moet er geen rekening worden gehouden met de sluiting van niet-essentiële winkels in Nederland.

In Nederland zijn kledingwinkels sinds woensdag dicht. Op twee dagen tijd werd daarom het pand van de voormalige kledingzaak Chintz in de Molenstraat in Baarle-Hertog in orde gebracht. Vrijdagvoormiddag gingen de deuren van Dominique open op de nieuwe locatie, waar de winkel minstens een maand blijft.

‘Het getuigt van ondernemerszin om dit voor een periode van enkele weken te willen doen’, zegt burgemeester Frans de Bont (Forum+) van Baarle-Hertog. ‘Anderzijds past het niet helemaal in de geest van de coronamaatregelen om de niet-essentiële verplaatsingen zo veel mogelijk te beperken.’

‘Wettelijk in orde’

‘Wettelijk is alles in orde, dus we gaan er niet moeilijk over doen. Net als bij de andere winkels in Baarle-Hertog die open zijn, wordt er wel gecontroleerd of klanten maximaal dertig minuten binnen zijn en niet met twee of meer binnenstappen. Onze coronamaatregelen moeten worden nageleefd.’

In Nederland zijn mondmaskers sinds kort ook verplicht, waardoor er dus geen verwarring is met ons land.