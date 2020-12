Fauci over Kerstman: ‘Geen zorgen, ik ben zelf naar de Noordpool gereisd’

De Amerikaanse viroloog Anthony Fauci heeft de kinderen in het land gerustgesteld: de Kerstman zal geen superverspreider van het coronavirus worden en alle pakjes zullen op tijd komen.

‘Ik was al bang dat jullie allemaal van streek zouden zijn als de Kerstman dit jaar niet kan komen’, zei Fauci aan CNN. ‘Ik heb ervoor gezorgd dat de goede man zonder problemen pakjes kan komen brengen. Ik heb dat eigenlijk al een tijdje geleden gedaan. En ik zal vertellen hoe.’

‘Ik ben afgereisd naar de Noordpool. Ik ben daar dus geweest en ik heb de Kerstman zelf gevaccineerd. Ik heb daarna gekeken of hij voldoende antilichamen heeft, en hij is helemaal in orde. Hij kan veilig door de schoorsteen komen. Hij kan pakjes achterlaten, hij kan vertrekken en jullie, kinderen en mama’s en papa’s, hoeven daar niet ongerust over te zijn. De Kerstman is in topvorm.’

Beschermingsdekentje

De viroloog beantwoordde nog enkele andere vragen van kinderen, die zich vooral zorgen maken over hoelang de coronacrisis nog zal duren. In de VS blijft het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens sterk stijgen. Afgelopen week raakten dagelijks gemiddeld 219.000 Amerikanen besmet met het virus. Fauci en de verkozen president Joe Biden riepen eerder al op om massaal mondmaskers te dragen, geen grote familiebijeenkomsten te houden en afstand te houden.

Een klein meisje vroeg Fauci of ze haar grootouders met Kerstmis zal kunnen zien. De viroloog antwoordde wederom in kindertaal, maar de boodschap was glashelder: ‘Je zal heel voorzichtig moeten zijn, flink aan de kant moeten blijven staan en een mondmasker moeten dragen. Want zolang we het beschermingsdekentje (het vaccin, red.) niet over iedereen kunnen leggen, kan jij nooit zeker zijn dat het virus daar niét is. Tot dat dekentje over alle mensen ligt, zal jij dus héél voorzichtig moeten zijn.’