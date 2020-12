Weinig zon en hier en daar een regenbui

Het wordt zondag wisselend bewolkt met in de namiddag enkele buien. De maximumtemperaturen liggen tussen 6 en 10 graden. Zondagavond zijn er nog buien in het westen, later wordt het droog met een toenemende bewolking vanaf zuidwesten. Dat meldt het KMI.

Het is zondagochtend op de meeste plaatsen droog met vrij veel bewolking. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt met in de namiddag enkele buien. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. Er waait een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen.

Zondagavond blijft het vooral in het westen van het land wisselvallig met enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog, maar neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf de Franse grens. De minima liggen tussen 3 en 5 graden in de Ardennen en tussen 5 en 7 graden in de andere streken.

Maandag wordt het snel zwaarbewolkt met regen vanaf het westen, soms matige regenval. Het wordt zeer zacht met tegen de avond maxima van 8 tot 13 graden. Wel zijn er rukwinden mogelijk tot 60 à 70 kilometer per uur.