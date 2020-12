Nederland verbiedt vliegverkeer uit Verenigd Koninkrijk na mutatie coronavirus

Vanaf 6 uur zondagochtend is er in Nederland een vliegverbod van kracht voor alle vliegtuigen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het land hoopt zo een zeer besmettelijke mutatie van het coronavirus in te dijken.

Sars-Cov-2 VUI 202012/01. Zo heet de nieuwe variant van het coronavirus, die hevig circuleert in Londen en het zuiden en oosten van Engeland. Omdat de mutatie tot 70 procent besmettelijker is, aldus premier Boris Johnson, gaan bovengenoemde delen van het Verenigd Koninkrijk vanaf zondag in lockdown. Alle niet-essentiële winkels moeten er dicht en telewerk wordt de norm. Naar het buitenland reizen is vanuit deze gebieden verboden en Kerstmis mag enkel gevierd worden binnen het eigen huishouden.

Ook virusmutatie in Nederland en België

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is waarschijnlijk ook vastgesteld in Nederland. Dat zou blijken uit het onderzoeken van stalen die begin december afgenomen zijn. De stalen worden nu verder onderzocht om te bekijken over wie het gaat, hoe die persoon besmet is geraakt en of meer gerelateerde gevallen bekend zijn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse tegenhanger van Sciensano, heeft de regering daarom geadviseerd ‘eventuele introductie van deze virusstam vanuit het Verenigd Koninkrijk maximaal te beperken’. De Nederlandse regering heeft als reactie in de nacht van zaterdag op zondag gecommuniceerd dat het een vliegverbod inlast voor alle vliegtuigen met passagiers uit het Verenigd Koninkrijk tot minstens 1 januari. ‘Het kabinet is zich bewust van het feit dat het instellen van een vliegverbod een zeer zware maatregel is, maar acht deze maatregel gerechtvaardigd gelet op de situatie’, klinkt het.

Ook in ons land is de nieuwe variant al opgedoken, zei viroloog Marc Van Ranst zaterdag nog. Volgens de viroloog ging het in het geval van de Britse mutatie om een ‘mineure’ variant en is er geen reden tot bijkomende bezorgdheid. ‘We zagen de voorbije maanden vier gevallen in ons laboratorium’, luidde het.

Vliegtuig, boot, trein, auto

Het is nog onduidelijk wat het verbod van de Nederlandse regering op het vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk precies betekent voor geplande vluchten. Dat meldt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM. Ze raadt reizigers aan de status van zijn of haar vlucht in de gaten te houden via de website.

Verder heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken intussen nog gemeld dat het reizen per auto, boot en trein vanuit het Verenigd Koninkrijk nog wel mogelijk is, maar het wordt afgeraden. Mensen die in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest moeten bij terugkeer in Nederland hoe dan ook 10 dagen in thuisquarantaine. Het vrachtverkeer wordt niet aan banden gelegd.