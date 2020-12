Genk pakt vijfde opeenvolgende thuiszege tegen KV Kortrijk

Al in de eerste minuut nam Genk de maat van Kortrijk via een geweldige aanval. De Limburgers morsten met de kansen, maar kregen dat niet cash betaald, waarna Bongonda orde op zaken stelde. Met een enig mooie en zelf uitgelokte vrijetrap bezegelde hij het lot van Kortrijk. Genk schuift zo opnieuw op naar de tweede plek in het klassement.

Wat een spetterende start van de wedstrijd. Bongonda zette aan op rechts en speelde Ito aan. De Japanner verstuurde een diagonale pass in de zestien, waarna Onuachu met een slimme ingeving de voltallige Kortrijkse verdediging in de wind zette. De Nigeriaan liet listig lopen, Dewaele kon zich enkel nog omdraaien om te zien hoe een ingelopen Arteaga de bal perfect op de slof nam. Bam. 45 seconden ver en Kortrijk al in de touwen. Een schitterende aanval, getekend John Van den Brom. Al moet het wel gezegd dat de uitploeg de Limburgers geen kruimel in de weg legde.

Nog geen zes minuten later moest Ilic al met een parade de 2-0 van Onuachu uit zijn doel slaan. Ook stond hij pal op een volgende poging van Munoz. In het openingskwartier leek Ilic de enige die wakker was bij Kortrijk. Genk monopoliseerde de bal compleet. Het leek dan ook een simpele walk over te worden voor Van den Brom en de zijnen. Pas na 17 minuten zette Kortrijk er een aanval het woord waardig tegenover. Gueye tussendoor naar Dewaele, hij speelde Selemani aan maar zijn chip bereikte Ocansey niet.

Uronen reddende engel

Het sein voor Genk om orde op zaken te stellen. Een corner van Bongonda leidde ei zo na de 2-0 in. Hines-Ike werkte heel slecht weg, waarna het leer tot bij Onuachu kwam, de Nigeriaan torende boven iedereen uit maar zijn kopbal stierf op de deklat. Ocansey vond in het begin geen oplossing voor Bongonda, die vaak inzakte naar het centrum. Ocansey trok te veel mee, waardoor hij zijn flank te weinig afdekte.

In het tweede kwart herstelde Kortrijk stilletjes aan het evenwicht in de wedstrijd. De Kerels kregen meer vertrouwen en gingen hoger voetballen. Dat leken de West-Vlamingen snel te moeten bekopen, want een slechte borstcontrole van Selemani gaf Genk een vrije counterkans. Bongonda zag Ito vrij staan, zijn pass was echter niet perfect, de controle van de Japanner nog minder. Weg mogelijkheid.

Het eeuwenoude cliché luidt: wie zijn kansen niet afmaakt, krijgt het deksel op de neus. Vijf minuten voor rust was het bijna zover. Selemani vond met zijn corner Pape Gueye, de Senegalees met een buffelstoot, Vukovic geklopt, Uronen sprong zijn doelman letterlijk en figuurlijk bij. Rusten met 1-0.

Masterclass van Théo

Ook in de tweede helft bleef Genk met vuur spelen. Mboyo speelde Selemani perfect aan in de zestien, hij wilde afleggen naar Gueye, maar Vukovic zat er gevat tussen. Genk flirtte met de gelijkmaker, maar toonde ook geregeld zijn dodelijke klasse. Bongonda met een chip naar Onuachu, de spits legde staalhard aan, maar de vuisten van Ilic voorkwamen nog net de 2-0.

Genk besefte dat het een zekere zege niet meer mocht laten glippen en kwam nog meer opzetten. De Sart haalde Bongonda neer, met een vrijschop op een prima positie als gevolg. Bongonda nam het cadeautje gretig aan en gaf een masterclass in ‘hoe afwerken op een vrijetrap’. 2-0, Kortrijk nu echt in de touwen.

Na de slappe vertoning van tegen Anderlecht, sluit Genk zo opnieuw aan met een verdiende zege. Genk overklaste KVK, dat tekende zich ook af in de doelpogingen: dubbel zoveel als de Kortrijk. Een logische zege was dan ook het gevolg. Genk schuift op naar de tweede plaats, met een nog in te halen match tegen Eupen te goed. Zondag wacht Waasland-Beveren voor de Limburgers, Kortrijk moet op zoek naar punten tegen Gent.

Genk pakt vijfde opeenvolgende thuiszege tegen KV Kortrijk dankzij uitblinker Théo Bongonda