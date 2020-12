Vakbond vindt controle quarantaine geen werk voor politie

De politievakbond VSOA Politie sluit zich aan bij de waarschuwing van de politietop dat het gewone politiewerk dreigt in te boeten door de opeenstapeling van taken die de agenten krijgen toegeschoven door de coronacrisis.

‘De realiteit is dat niet alle taken kunnen worden uitgevoerd’, aldus Vincent Houssin, ondervoorzitter van VSOA Politie.

Na een bijeenkomst van de taskforce Handhaving zaterdag waarschuwde Nico Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) voor capaciteitsproblemen. Te veel taken worden afgeschoven op de politie, klinkt het. De politievakbond sluit zich aan bij de waarschuwing. ‘Er zijn 3.500 agenten tekort. We zijn al jaren aan het verzuipen. Nu komen er al die taken bij, en straks de brexit’, zegt de vakbondsman.

Houssin hekelt de aankondigingspolitiek van de overheid. De realiteit is dat de politie niet al die taken kan uitvoeren, en dat de overheid bijgevolg prioriteiten zal moeten bepalen, vindt Houssin.

Alvast geen taak voor de politie is volgens de vakbond het controleren van quarantainemaatregelen. Andere diensten kunnen dat ook, vindt de liberale politievakbond.

‘Respect voor het werk’

In een reactie zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) te beseffen dat de politie voor grote uitdagingen staat. ‘Er is de nakende brexit, de problematiek van de transmigranten, het dagelijkse politiewerk en daarbovenop komt dan ook nog eens de handhaving van de coronamaatregelen’, zegt ze. ‘Ik heb respect voor het vele werk dat zij verzetten, ik ben er hen ook zeer dankbaar voor.’

Verlinden zegt ook op de hoogte te zijn van het tekort aan politiemensen. ‘Daarom is het ook een van mijn prioriteiten om 1.600 mensen per jaar aan te werven. Daarvoor kreeg ik deze week ook het nodige budget toegekend in het parlement.’