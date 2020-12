Boris Johnson doet Londen en zuidoosten van Engeland op slot

Londen, het zuidoosten en oosten van Engeland gaan vanaf zondagochtend opnieuw op slot. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson gezegd op een persconferentie. De nieuwe, strengere maatregelen hebben te maken met een nieuwe variant van het virus die er circuleert.

De nieuwe beperkingen zullen volgens de omroep BBC in grote lijnen gelijk zijn aan de nationale beperkingen die in november in Engeland werden ingevoerd. Alle inwoners van die gebieden moeten thuisblijven, met beperkte uitzonderingen. Niet-essentiële winkels en sportscholen moeten sluiten. Pubs, restaurants en musea zijn al dicht sinds vorige week. Alle verplaatsingen buiten de zone zijn strikt verboden. De beperkingen duren twee weken en worden op 30 december herzien.

Boris Johnson had het zaterdag ook over de nieuwe variant van het virus die circuleert in veel delen van Zuidoost-Engeland. Hij zei dat die mogelijk 70 procent besmettelijker is dan de huidige. De premier herhaalde wel dat er geen bewijzen zijn van ernstigere ziektesymptomen of hogere mortaliteit.

‘We kunnen niet doorgaan met Kerstmis zoals gepland’, aldus Boris Johnson. Drie dagen geleden zei de premier nog dat het ‘onmenselijk’ zou zijn om Kerst af te gelasten. ‘Als de feiten veranderen, moet je je aanpak veranderen’, zei Johnson daarover. De transmissiesnelheid van de nieuwe variant mag volgens hem niet genegeerd worden. ‘Als het virus zijn aanvalsmethode verandert, moeten we onze verdedigingsmethode veranderen’, zegt de premier.