Vlaamse regering lanceert cultuurzender en extra steunmaatregelen

De Vlaamse regering voert een nieuwe steunmaatregel in voor bedrijven die zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Er wordt in het bijzonder aan de evenementensector gedacht. Grote bedrijven kunnen tot 2 miljoen euro ontvangen. Minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam op de persconferentie ook nog met een verrassing: een nieuwe Vlaamse cultuurzender, ‘Podium-19’

Het bestaande Vlaamse beschermingsmechanisme gold voor de laatste drie maanden van het jaar. Bedrijven met een omzetverlies van meer dan 60 procent konden 10 procent van hun omzet uit dezelfde periode vorig jaar krijgen als steun. Er gold een plafond van 60.000 euro per anderhalve maand.

Voor de extra zwaar getroffen bedrijven komt er nu een maatregel voor de laatste negen maanden van het jaar. Ondernemingen die daarin 70 procent verlies hebben geleden, kunnen 10 procent van hun omzet van vorig jaar krijgen, met een plafond tot 1 miljoen euro, afhankelijk van het aantal werknemers. Hebben ze 90 procent omzetverlies, wordt dat opgetrokken tot 2 miljoen euro. Daar worden wel de al uitgekeerde premies van afgetrokken.

‘Ik denk in het bijzonder aan de eventsector’, zei Vlaams minister van Economie Hilde Crevits zaterdag na afloop van de ministerraad. ‘Daar zit enorm veel menselijk kapitaal. Het is cruciaal dat we die medewerkers in de sector houden.’

Het reguliere Vlaamse beschermingsmechanisme wordt overigens met twee maanden verlengd, tot eind februari. Om misbruik van de premies tegen te gaan, wordt de inspectie met tien mensen versterkt.

Mentaal welzijn

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kwam met goed nieuws op de persconferentie: de Vlaamse regering trekt 12 miljoen euro uit om verder te investeren in mentaal welzijn. Het geld zou onder meer geïnvesteerd worden in centra voor geestelijke gezondheidszorg.

‘Podium-19’

De grootste verrassing kwam van minister-president Jan Jambon (N-VA) op het einde van de persconferentie. In zijn hoedanigheid van minister van Cultuur kondigde hij aan dat het licht op groen is gezet voor een vernieuwd Kunstendecreet. Er komen belangrijke wijzigingen aan het subsidiebeleid die er voor moeten zorgen dat de sector meer financiële zekerheid krijgt op lange termijn. Er komt ook meer aandacht voor individuele kunstenaars. ‘En minder paperasserij, zodat kunstenaars creatief kunnen bezig zijn’, zegt Jambon.

Vanaf 21 januari komt er ook nieuw cultuurkanaal. Podium-19 zal gratis te bekijken zijn op VRT NU, Proximus en Telenet en is een initiatief van de Vlaamse overheid en de zeven Vlaamse kunstinstellingen, waaronder De Singel en de Ancienne Belgique. Meer details en het volledige zendschema worden begin januari bekendgemaakt.