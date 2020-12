Van Peteghem: ‘Gezonde bedrijven moeten door de crisis geloodst worden’

De miljarden steun die nu uitgeleend worden, moeten we ooit ook terugbetalen. Dat zal ongetwijfeld nog jaren wegen op de economie en de Belgische burgers, maar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) merkt op dat die opdracht wel aan het slagen is.

‘De grootste uitdaging en verantwoordelijkheid is ervoor zorgen dat de koopkracht van de burgers hoog genoeg blijft en de gezonde bedrijven door de crisis heen geloodst worden’, stelt Van Peteghem. Tegelijkertijd vraagt Horeca Vlaanderen een specifieke aanpak voor de zwaar getroffen horecasector.

‘De koopkracht blijft stabiel door het systeem van tijdelijke werkloosheid en het overbruggingskrediet. De bedrijven raken door de crisis heen en het valt op zich wel mee’, zegt de federaal minister van Financiën mee tijdens een coronadebat dat georganiseerd werd door Medische Wereld, VUB, UZ Brussel en Kanaal Z. ‘De economie is nu onder een stolp gezet en op een moment moeten we die weghalen. De impact op faillissementen en tewerkstelling, daar gaan we dan rekening mee moeten houden’, stelt Van Peteghem.

Faillissementen gaan ongetwijfeld volgen, onder meer in de zwaar getroffen horecasector. Daarom pleit Matthias De Caluwe, ceo van Horeca Vlaanderen, voor een specifiekere aanpak.

Btw-verlaging voor de horeca

‘We moeten afstappen van een algemene aanpak en nog specifieker gaan werken op zij die het meest getroffen zijn. Btw-verlaging is voor ons een conditio sine qua non. In het derde kwartaal hebben we gezien dat het omzetverlies voor cafés en restaurants beperkt is gebleven door de btw-verlaging. Maar daarnaast komen we bij de vaste kosten. Vanaf januari moeten we extra inspanning doen voor de vaste kosten, want die bedragen bij ons 25 procent tegenover 15 procent in andere sectoren’, benadrukt De Caluwe.

Gevarenzone

Voor Pieter Timmermans, ceo van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), moet de aanpak ruim genoeg zijn. Met ook de nodige aandacht voor de gezonde bedrijven, die nu minder in het nieuws komen, maar waar de reserves ook aangesproken worden. Hij houdt een pleidoor voor solvabiliteitsmaatregelen. ‘Ik ken geen enkele sector die boven de nullijn zit. Elke sector is getroffen in meer of mindere mate, maar we zien duidelijk dat horeca en toerisme tot min 80 procent gaan en dat zal doelgericht moeten aangepakt worden. Het is evenwel ruimer dan dat alleen’, vindt Timmermans.

‘Zo’n 8 à 10 procent van de bedrijven, dat zijn er een 50.000-tal, die zitten in de gevarenzone. Ze zijn vandaag goed ondersteund voor hun liquiditeitsproblemen, maar ooit moet je daar vanaf. Je ziet nu bedrijven die hun buffers, hun reserves hebben opgebruikt en dus moet je de kapitaalstructuur versterken. Met andere woorden: van liquiditeit moet je gaan naar solvabiliteit. Dan ga je ook gezonde bedrijven steunen’, stelt de ceo van het VBO.