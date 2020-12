Vreemdelingenzaken herstart speciale vluchten voor gedwongen terugkeer

Er zijn donderdag twee uitgeprocedeerde asielzoekers met een speciale vlucht van Defensie teruggestuurd naar Congo. Het gaat om de eerste ‘special flights’ sinds de uitbraak van de coronapandemie in maart. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zaterdag bekendgemaakt.

De speciale vluchten zijn het laatste middel om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar hun thuisland, terug te sturen. Die ‘special flights’ worden gebruikt voor de gedwongen terugkeer van moeilijke profielen.

In 2019 keerden 295 mensen op die manier gedwongen terug, tot en met 10 maart dit jaar waren dat er 51. Tijdens de coronacrisis vonden echter geen vluchten meer plaats.

De vlucht donderdag werd uitgevoerd met een Falcon van Defensie, met aan boord ook politieagenten. De twee Congolezen werden overgedragen aan de Congolese autoriteiten.

Volgens Mahdi is het belangrijk dat er ondanks de coronacrisis gewerkt wordt aan terugkeer. ‘Special flights gebruiken is echt de allerlaatste stap in de terugkeer. Er wordt steeds ingezet op vrijwillige pogingen, omdat dit ook goedkoper is. Maar als mensen echt niet willen meewerken, dan moet het op deze manier’, klinkt het bij de staatssecretaris.

Ook in januari is het de bedoeling dat gedwongen terugkeer wordt uitgevoerd met speciale vluchten.