NAVO onderzoekt eigen netwerk na cyberaanval

De NAVO laat weten dat het haar informaticasystemen aan het controleren is na een grootschalige cyberaanval op Amerikaanse overheidsinstanties. Washington wijst met de vinger richting Moskou.

‘In dit stadium hebben we geen enkel bewijs ontdekt dat de veiligheid van een NAVO-netwerk in gevaar is gebracht’, zei een verantwoordelijke van de NAVO. ‘Onze experts blijven de situatie evalueren om mogelijke risico’s voor onze netwerken te identificeren en te verkleinen’, voegde hij eraan toe.

Uit onderzoek van het gerenommeerde beveiligingsbedrijf Fire­Eye bleek begin deze week dat duizenden klanten van het Texaanse softwarebedrijf SolarWinds het slachtoffer werden van een gigantische staatshacking, waarschijnlijk van Russische oorsprong. De hackers smokkelden malware binnen in een softwarepakket dat Orion heet.

Tal van Amerikaans overheidsinstanties en grote bedrijven gebruikten die software om hun computerapparatuur te beheren. De cyberaanval dateert al van maart. Inmiddels is duidelijk dat minstens 18.000 klanten van SolarWinds de malware in het systeem hebben binnengehaald. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zit Rusland achter de grote cyberaanval

Een van de getroffen bedrijven is Microsoft, dat zelf een onderzoek naar de staatshacking heeft opgestart. Het technologiebedrijf verwittigde al meer dan veertig klanten die de kwetsbare netwerksoftware van SolarWinds gebruiken. De getroffen klanten bevinden zich vooral in de Verenigde Staten, maar ook in België.