Horrorcrash tegen 115km/u van ex-wereldkampioene skiën: “Mamma mia”

De Oostenrijkse skiester Nicole Schmidhofer (31) mag een kruis maken over de rest van het wereldbekerseizoen nadat ze vrijdag zwaar ten val kwam in de eerste afdaling in het Franse Val d’Isère.

Daarbij scheurde ze de voorste kruisband en de laterale band in haar linkerknie, zo meldt de Oostenrijkse skifederatie. “Dat is niet goed” en “Mamma mia” hoor je de commentatoren in angst zeggen tijdens de uitzending.

Verscheidene skiesters kwamen vrijdag ten val in het tweede deel van de afdaling. Naast Schmidhofer gingen de Amerikaanse Alice McKennis Duran, de Française Laura Gauche, de Zwitserse Joanna Hälen en de Italiaanse Federica Brignone, vorig seizoen eindwinnares van de wereldbeker, daar tegen een snelheid van boven de 100 kilometer per uur tegen de vlakte.

Schmidhofer, die met een ski door het veiligheidsnet sneed aan 115 kilometer per uur, was er het ergst aan toe en moest op een slede afgevoerd worden. In het ziekenhuis kwam aan het licht dat de wereldkampioene super-G van 2017 de voorste kruisband en de laterale band in haar linkerknie heeft gescheurd. Ze gaat de komende dagen onder het mes en mist de rest van het wereldbekerseizoen en het WK in februari.