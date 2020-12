Real-trainer Zinédine Zidane geeft update over de toestand van Eden Hazard: “We willen geen stommiteiten uithalen”

“Het gaat goed met hem, hij is bijna helemaal hersteld”, zo verklaarde Real Madrid-coach Zinédine Zidane zaterdag over Eden Hazard, die op 25 november een spierblessure opliep in het rechterdijbeen. Woensdag hervatte de aanvoerder van de Rode Duivels de groepstraining bij de Koninklijke.

“We hopen dat hij spoedig zijn rentree kan vieren”, zei Zidane op de persconferentie daags voor de uitwedstrijd tegen Eibar. “Het gaat goed met hem, hij is bijna helemaal hersteld. Om te spelen heeft hij nog een beetje tijd nodig. Maar het gaat goed, hij traint regelmatig met ons. Er is nog maar weinig nodig om in de ploeg te staan en te spelen.”

Eind november stapte Hazard na 28 minuten van het veld tijdens het duel met Alavés. De recordaankoop van de Madrilenen had pas even voordien zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting. Door blessures zag hij al dit seizoensbegin en drie vierde van vorig seizoen in het water vallen. Hazard speelde dit seizoen nog maar zes matchen in het Real-shirt, nadat hij het seizoen was gestart met een enkelblessure. Eind september volgde nog een spierkwetsuur.

Foto: REUTERS

“Ik zal niets veranderen (wat betreft zijn aanpak van Hazard)”, vervolgde Zidane. “Het belangrijkste is dat het goed met hem gaat. Het heeft hem overvallen dit jaar, en vorig jaar ook een beetje. Die momenten zijn moeilijk. Ik houd er niet van (om spelers geblesseerd te zien, nvdr.). Maar voor zijn blessures bij Real is er hem nooit iets overkomen. Hij speelde toen heel regelmatig. Nu moeten we dat aanvaarden. Wanneer hij zal terugkeren, willen we dat dat voor altijd is. We hebben hem nodig. We willen hem bij ons hebben in de ploeg. Maar we willen geen stommiteiten uithalen, door hem te snel terug te laten keren waardoor er hem nog iets overkomt. We hebben dus geduld en rust nodig.”

Vrijdag kon Zidane voor het eerst in meer dan een jaar op training beroep doen op een voltallige spelersgroep. Zaterdag bleek Vinicius echter ziek te zijn. Zidane gelooft niet dat de vleugelspeler kan spelen tegen Eibar.