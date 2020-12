Red Panthers dollen en winnen opnieuw van Spanje in oefenduel

De Red Panthers en hun nieuwe hoofdcoach Raoul Ehren hebben zaterdagochtend in Valencia Spanje met 1-5 verslagen in een vriendschappelijke wedstrijd. De Belgische hockeyvrouwen leidden bij de rust al met 0-3 tegen het nummer 7 op de wereldranking. Het was het tweede van drie oefenduels tijdens een stage in het zuiden van Spanje. Donderdag versloegen de Belgen, 12e op de FIH-ranking, Spanje al met 1-2.

Abigail Raye opende de score in de vijfde minuut. Lucie Breyne (19.) verdubbelde de voorsprong. Net voor de rust lukte Justine Rasir (30.) de 3-0.

Maria Lopez Garcia redde in de 35e minuut de Spaanse eer op strafcorner. Daarna profiteerden de Belgen van de ruimte om verder uit te lopen. Shaunda Ikegwonu (38.) scoorde nog en Stéphanie Vanden Borre legde op strafcorner (48.) de eindstand vast.

Zondag (11u) oefenen de Red Panthers nog eens tegen het Spaanse team, dat in tegenstelling tot de Belgen wel geplaatst is voor de Olympische Spelen in Tokio. Voor de Red Panthers kadert de zevendaagse stage in Spanje in de voorbereiding op het EK in Amsterdam (4-13 juni).