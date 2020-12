WINTERSPORTEN.Goggia wint tweede afdaling Val d’Isère, Belgische bobsleevrouwen elfde in Innsbruck

De Italiaanse Sofia Goggia heeft zaterdag de tweede wereldbekermanche afdaling in het Franse Val d’Isère gewonnen. Voor de 28-jarige olympische kampioene in de discipline is het de eerste WB-zege van het seizoen, de achtste uit haar carrière.

Goggia finishte in 1:44.70. De Zwitserse Corinne Suter werd tweede op 24 honderdsten van een seconde. Het podium werd vervolledigd door de Amerikaanse Breezy Johnson, op 0.27.

De drie skiesters stonden vrijdag ook al op het podium na afloop van de eerste afdaling in Val d’Isère. Suter haalde het toen voor Goggia en Johnson.

Dankzij haar zege komt Goggi naast Suter aan de leiding in het afdalingsklassement. In de algemene WB-stand doet de Zwitserse Michelle Gisin, zaterdag negende, een goede zaak. Ze klimt naar de tweede plaats achter Petra Vlhova, die pas 33e werd.

Zondag staat in Val d’Isère nog een super-G op het programma.

Kilde wint afdaling Val Gardena

De Noor Aleksander Aamodt Kilde heeft zaterdag de wereldbekermanche afdaling in het Italiaanse Val Gardena op zijn naam geschreven.

Kilde, die vrijdag in Val Gardena ook al de super-G won, haalde het in 2:01.45. Daarmee was hij 22 honderdsten van een seconde sneller dan de Amerikaan Ryan Cochran-Siegle. De Zwitser Beat Feuz, voormalig wereldkampioen en drievoudig regerend WB-eindwinnaar in de discipline, werd derde op 0.54.

Dankzij zijn zesde WB-zege uit zijn carrière komt Kilde aan de leiding in zowel het afdalingsklassement als in de algemene stand. In die laatste ranking leidt hij met 335 punten voor de Zwitser Marco Odermatt (290 ptn) en de Fransman Alexis Pinturault (276 ptn), die niet in actie kwamen in de afdaling in Val Gardena.

Foto: EPA-EFE

An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts worden elfde in Innsbruck

Stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts zijn zaterdag in het Oostenrijkse Innsbruck op de elfde plaats geëindigd in de wereldbekermanche tweemansbob bij de vrouwen.

In de vierde manche van het seizoen werkte het Belgisch duo de twee runs af in 1:47.19 (53.62 + 53.57). Ze waren daarmee 1.25 trager dan de Duitsers Stephanie Schneider en Leonie Fiebig, die het snelst waren in 1:45.94.

Het podium was volledig Duits, met Laura Nolte en Deborah Levi op de tweede plaats (+0.18) en Kim Kalicki en Ann-Christin Strack (+0.23) op de derde plaats.

Colin Freeling wordt 16e in Sigulda

Colin Freeling is zaterdag in de derde manche van het seizoen in de Europe Cup op de 16e plaats geëindigd.

Freeling legde zijn twee runs in het Letse Sigulda af in 1:46.54 (53.28 + 53.26). Daarmee was hij 5.01 trager dan de Letse winnaar Krists Netlaus (1:41.53). Die haalde het voor twee Duitsers, Cedric Renner (+0.87) en Stefan Röttig (+1.20).

De vierde manche van het seizoen is op 13 januari 2021 voorzien in het Duitse Altenberg.