Iconische zeilrace Sydney-Hobart voor het eerst in 76 jaar geannuleerd

De prestigieuze zeilwedstrijd Sydney-Hobart wordt voor het eerst in 76 jaar geannuleerd omwille van de coronacrisis. Dat hebben de organisatoren zaterdag bekendgemaakt.

De 628 mijl (1163 km) lange race zou op 26 december van start gaan. “We zijn enorm teleurgesteld de race te moeten annuleren, zeker na alle voorbereidingen om er een coronaveilige wedstrijd van te maken”, zo klinkt het.

Zaterdag werd in het noorden van Sydney een lokale lockdown van zeker vier dagen ingevoerd. Het gaat om de regio Northern Beaches, in het noordelijke deel van de stad aan de Australische oostkust. Na weken zonder gemelde besmettingen met het coronavirus in Australië, steeg het aantal bevestigde coronagevallen in Northern Beaches sinds donderdag tot 38.

Skicross Val Thorens geannuleerd

De zaterdag voorziene wereldbekermanche skicross in het Franse Val Thorens is geannuleerd vanwege te hevige windstoten. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt.

Xander Vercammen zou normaal gezien in actie komen. Eerder dit seizoen werd hij 29e en 33e in de eerste twee manches van het seizoen in het Zwitserse Arosa. Hij debuteert op het WB-niveau. In 2016 behaalde Vercammen zilver op de Olympische Jeugdwinterspelen in het Noorse Lillehammer.

Zondag staat er nog een manche op het programma in Val Thorens.