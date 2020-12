Gerecht rolt Albanese drugsbende op

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Halle-Vilvoorde heeft een Albanese drugsbende opgerold. Bij de huiszoekingen werden 11 personen opgepakt en werd ongeveer 100.000 euro cash en 20 kilo cocaïne aangetroffen, met een straatwaarde van 1 miljoen euro.

De Albanese criminele organisatie had haar thuisbasis in Grimbergen en organiseerde van daaruit de drugstransporten, die voornamelijk richting Italië gingen. De drugs werden daarbij onder meer verstopt in verborgen ruimtes in voertuigen. Eén van de verdachten woonde in Antwerpen, één in Brussel, en de anderen in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Tijdens de politieactie raakte één van de verdachten zwaargewond toen hij langs de daken trachtte te vluchten en ten val kwam. De man werd in levensgevaar overgebracht naar het hospitaal. Alle verdachten zullen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, die moet beslissen of ze onder aanhoudingsbevel geplaatst worden.

Bij de verschillende huiszoekingen, waaraan naast de gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde nog andere diensten van de federale politie en lokale politiekorpsen deelnamen, werd ongeveer 100.000 euro cash geld en 20 kg cocaïne aangetroffen. De cocaïne vertegenwoordigt een straatwaarde van om en bij 1.000.000 euro. Verder nam de politie verschillende voertuigen in beslag.

Ook in Italië vonden huiszoekingen plaats.

Enkele maanden geleden, in april, werd in de Grimbergse deelgemeente Strombeek de Albanese uitbater van een pizzeria vermoord. De dader, een 35-jarige Albanees, werd nog diezelfde avond ingerekend. Vermoed wordt dat het ging om een afrekening in het drugsmilieu maar of er een link is met de criminele organisatie die de voorbije dagen werd opgerold, is niet duidelijk.