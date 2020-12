Blanco seizoen in nationale en promoreeksen van het Belgische volleybal

Dit seizoen in de nationale en promoreeksen volleybal zal een blanco seizoen zijn. In die reeksen zal geen eindrangschikking opgemaakt worden, de regeling inzake stijgers en dalers zal niet worden toegepast. Dat heeft de Raad van Bestuur van Volley Belgium samen met Volley Vlaanderen en Fédération Volleyball Wallonie-Bruxelles beslist, zo raakte zaterdag bekend. Indien dit toegelaten wordt, is het de bedoeling de competities herop te starten vanaf 15 januari 2021.