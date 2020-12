Brits parlement hekelt slappe Brexit-voorbereidingen

De voorbereidingen die de Britse regering heeft getroffen voor de Brexit schieten tekort. Dat is de conclusie van een rapport van de Brexit-commissie van het Britse parlement.

Het zaterdag vrijgegeven rapport klaagt onder meer aan dat belangrijke beslissingen ‘te laat’ zijn genomen en dat de communicatie ‘in het beste geval gebrekkig’ was. De regering kan bedrijven, handelaars en burgers nog altijd niet met zekerheid informeren over wat er te gebeuren staat in de domeinen die binnen de onderhandelingen over een akkoord met de Europese Unie vallen, benadrukte commissievoorzitter Hilary Benn.

Ook de politie zal problemen ondervinden om haar werk uit te voeren, luidt het onder meer nog. Omdat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat er op tijd een regeling uit de bus komt om het Europese aanhoudingsbevel te vervangen, zal ze gedwongen worden om ‘tragere en omslachtigere’ systemen te gebruiken.

‘Met nog maar zeven werkdagen te gaan tot het einde van de overgangsperiode, blijven er grote zorgen bestaan’, aldus Benn. Volgens de politicus van de oppositiepartij Labour moet de regering bereid zijn om noodplannen in te voeren.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 1 januari de Europese interne markt en de douane-unie. Zonder een akkoord over de verdere samenwerking dreigen er onder meer handelsbelemmeringen, zoals invoerheffingen, te ontstaan, met grote vertragingen in het goederenverkeer tot gevolg. Het Europees Parlement keurde de voorbije dagen nog noodmaatregelen goed die onder meer het weg-, spoor- en vliegverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland vrijwaren in het geval van een Brexit zonder akkoord.

