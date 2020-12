Tennisvrouwen beginnen aan seizoen met toernooi in Abu Dhabi

De vrouwentennisbond WTA heeft zaterdag het schema voor de eerste zeven weken van de WTA Tour 2021 bekendgemaakt. Het eerste toernooi voor de tennissters is dat van Abu Dhabi, dat op 5 januari van start gaat.

Eerder deze week raakte al bekend dat de Australian Open op 8 februari van start gaat, drie weken later dan voorzien. De kwalificaties voor het eerste grandslamtoernooi van het seizoen vinden van 10 tot en met 13 januari plaats in Dubai, tijdens de eindfase van het toernooi in Abu Dhabi. Dat geeft de geplaatste kwalificatiespeelsters de tijd om naar Australië af te reizen en twee weken in verplichte quarantaine te gaan.

Nog voor de Australian Open vinden twee WTA 500-toernooien tegelijk plaats in Melbourne Park, van 31 januari tot en met 7 februari. In de tweede week van de Australian Open (15-21/02) wordt op dezelfde locatie nog een WTA 250-toernooi georganiseerd.

De coronacrisis bemoeilijkte het opstellen van de kalender voor het voorjaar. De toernooien in het Nieuw-Zeelandse Auckland en het Chinese Shenzhen staan volgend jaar al zeker niet op het programma.