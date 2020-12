Een opvallend moment in de persconferentie na afloop van het Overlegcomité vrijdag: premier Alexander De Croo nam even de tijd om de doventolken te bedanken. ‘Ze zorgen ervoor dat honderdduizenden deze persconferenties kunnen volgen’, klonk het. ‘Het gaat dit jaar over 135 persconferentie die zij voor ons verzorgd hebben.’ Volgens de premier verdiende die prestatie een hartelijk applaus, maar na de persconferentie deelde hij ook - op een coronaveilige manier - ruikers bloemen uit. Daar vroeg hij ook wat ‘zijn’ gebaar was. Hoe dat eruitziet, ziet u in bovenstaande video.