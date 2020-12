Frank Vandenbroucke: ‘Geen eensgezindheid over avondklok’

Op het Overlegcomité was gisteren geen eensgezindheid over het vervroegen van de avondklok in Vlaanderen. En daarom is het ook niet beslist. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Verschillende experten vinden het jammer dat het overlegcomité gisteren niet besliste om de avondklok in Vlaanderen te vervroegen naar 22 uur, zoals dat nu al in Brussel en Wallonië het geval is.

Federaal minister Frank Vandenbroucke (SP.A) stelde op Radio 1 vanmorgen dat er daarover geen eensgezindheid was tijdens het overleg. In de media wordt vooral naar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gewezen. Hij zou zich verzet hebben tegen het vervroegen van de avondklok in Vlaanderen. Op Radio 1 wou Vandenbroucke daar niet verder op ingaan. ‘Ik hou me aan de afspraken die gemaakt zijn gisteren. We trekken samen op.’

Belangrijker dan de discussie over de avondklok is, volgens Vandenbroucke, de garantie dat de drie gewesten van ons land de quarantainemaatregelen en isolatiemaatregelen veel beter gaan controleren.

Daarnaast vraagt Vandenbroucke opnieuw aan iedereen om de maatregelen goed op te volgen. ‘Alleen als we dit echt volhouden komt het goed. Ik kan alleen niet zeggen wanneer deze ellende voorbij zal zijn. Maar we zijn van de slechtste leerling in Europa geëvolueerd naar één van de beste. Maar tot we de vaccinatiecampagne volledig kunnen uitrollen, moeten we nog even volhouden.’

