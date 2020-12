De Wever: ‘Samenwerken met Vlaams Belang? Dan ben ik weg’

‘Ik wil hier zeer duidelijk over zijn en schrijf het maar op. Als dit de electorale toekomst is, dan zal ik daar niet toe behoren.’ Dat zegt Bart De Wever in een interview met Gazet van Antwerpen over een samenwerking van zijn partij met Vlaams Belang.

Als N-VA zou samenwerken met Vlaams Belang, dan stopt voorzitter Bart De Wever met de politiek. Dat zegt hij in een interview met Gazet van Antwerpen.

In het interview herhaalt hij dat hij het logisch vond om na de Vlaamse verkiezingen gesprekken te voeren met Vlaams Belang. ‘Het is het minimum dat je de tweede grootste partij van België uitnodigt om te horen wat ze juist willen om in een meerderheid te stappen.’

Hij verwachtte daarna een ‘redelijker’ Vlaams Belang. ‘Ik verwachtte dan ook dat die partij, na zo’n redelijke opstelling, heel hard ging veranderen. Ik was fout.’

De Wever verwijst naar tussenkomsten van Vlaams Belang in de Antwerpse gemeenteraad. ‘Er gaat geen gemeenteraad voorbij of raadsleden van het Vlaams Belang zeggen minstens drie keer dat moslims en Afrikanen achterlijk zijn. Ik heb een gelovige moslima en partijgenote in het schepencollege, Nabilla Ait Daoud. Hoe kan ik haar nu uitleggen dat die van het Vlaams Belang eigenlijk wel redelijk en convenabel zijn?’

De droom van sommigen, dat N-VA en Vlaams Belang bij de volgende Vlaamse verkiezingen een coalitie zouden kunnen vormen, wijst De Wever daarom fors af. ‘Ik wil hier zeer duidelijk over zijn en schrijf het maar op. Als dit de electorale toekomst is, dan zal ik daar niet toe behoren. Ik ga mijzelf niet verloochenen om hier een ambt te kunnen blijven bekleden. Dan doe ik de deur hier dicht en met de glimlach.’