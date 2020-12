Nog steeds zachte temperaturen en veel regen op komst

Het is vandaag eerst overal droog met vooral in het centrum en het oosten nog brede opklaringen. In de loop van de dag wordt het zwaarbewolkt. Later deze week komt er veel regen en wat sneeuw in de Ardennen.

Het blijft heel zacht voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen 8 en 12 graden.

In de loop van de dag trekt een storing van west naar oost over het land met wat regen. In het oosten blijft het droog tot een stuk in de namiddag. De wind waait matig, maar er zijn wel rukwinden mogelijk tot 60 kilometer per uur.

Zaterdagavond is er hier en daar een bui, maar later wordt het droog. De minima liggen tussen 5 en 8 graden.

Zondag begint de dag op de meeste plaatsen droog met vrij veel bewolking. In de Ardennen en in Belgisch Lotharingen is het eerst grijs met soms motregen. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt en kan er hier en daar een bui vallen. De maxima liggen 6 à 7 graden in Hoog-België en 9 of 10 graden in Laag- in Vlaanderen. Er waait een strakke en overwegend matige zuidwestenwind. Vlak aan zee is de wind meestal vrij krachtig.

Maandag wordt het snel zwaarbewolkt met regen vanaf het westen. Bij momenten kan het stevig regenen. Het wordt zeer zacht met in de late namiddag maxima van 7 tot 10 graden in de Ardennen en van 10 tot 13 graden elders. De zuidenwind is eerst nog matig, maar wordt in de loop van de dag vrij krachtig en draait naar het zuidwesten. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 à 70 km/u.

Dinsdag blijft het zwaarbewolkt met regen, mogelijk zelfs intens. Bij maxima van 10 graden in de Hoge Venen tot 13 graden aan zee en in het centrum blijft het zeer zacht voor de tijd van het jaar. De wind uit zuid tot zuidwest waait overwegend matig tot tijdelijk vrij krachtig in het zuiden van het land. Er zijn rukwinden mogelijk tot 50 km/u.

Woensdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met regen en buien. Het is uiterst zacht met maxima van 9 tot 13 graden. Het gaat daarbij mogelijk flink waaien uit het zuidwesten met rukwinden tot 70 à 80 km/u.

Op donderdag trekt een storing vanaf de kust het land in met regen en buien. In de Ardennen valt de neerslag als (smeltende) sneeuw. Het wordt een stuk frisser met maxima van 1 graad in de Hoge Venen tot 8 graden aan zee. De wind waait meestal vrij krachtig en aan zee krachtig uit noord tot noordwest.

Op kerstdag zet de noordwestelijke tot westelijke stroming zich voort en wordt het wisselvallig met buien van regen in Vlaanderen maar van sneeuw in de Ardennen. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden.