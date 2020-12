Charleroi pakt in extremis de volle buit tegen Anderlecht

De curve vlakt af. Na de recente zes op zes ging Anderlecht in een zwakke match in het absolute slot onderuit in Charleroi: 1-0. Weeral die verdomde laatste minuten. Dit keer liet doelman Timon Wellenreuther in de laatste seconde een schot van Ali Golizadeh nog glippen.

In de eerste helft was er werkelijk geen één doelpoging. Zo’n matchen worden dan al snel omschreven als intensief en dat klopt ook wel. Anderlecht zette hoge druk, maar Charleroi hield de boel enorm gesloten. Het was één grote lockdown en beide ploegen grossierden in de slechte passes. Maar wat meer gevaar en dreiging, mag toch wel?

Vincent Kompany had na de 2-1 zege tegen KV Oostende met een ultrajong elftal wel weer voor meer ervaring gekozen. Het trio Miazga-Cullen-Tau maakte zijn rentree ten koste van Lissens, El Hadj en Vlap. Voor de Nederlander was dat opnieuw een zware klap. Peter Zulj kreeg al te horen dat hij weg mag, maar wat is de toekomst van Michel Vlap nog bij RSCA? Kompany houdt van dynamische voetballers die pressing zetten en de twee laatstgenoemden zijn te statisch. Al moet gezegd worden dat Percy Tau op Mambourg ook niet thuis gaf.

Een andere opvallende keuze was het opvissen van Sardella als linksback. Mykhaylicenko zat op de bank en de 19-jarige moest zijn streng trekken. Dat ging met ups en downs. Hij probeerde mee te voetballen, maar moest het soms afleggen in de duels Het feit dat we hier individuele beoordelingen afhaspelen, beloofde niet veel goeds over de wedstrijd.

Na de pauze ging het zowaar een beetje beter bij Anderlecht. Tot dan toe was Lukas Nmecha goed uit de wedstrijd gehouden, maar in minuut 59 werd hij toch een voor de keeper gezet. Penneteau redde goed. Eindelijk een echte doelpoging. Eindelijk ook voetbal om ons aan op te warmen.

We moesten wel snel tevreden zijn. Paars-wit had nu meer balbezit, maar zette dat niet om in kansen. Het ging niet snel genoeg, terwijl de Karolo’s bleven loeren op die ene kans, die ene counter. Dat lukte bijna toen Wellenreuther slecht inspeelde en helemaal toen Nicholson eens onbesuisd over knalde. Charleroi leek content met een punt. Alhoewel, Karim Belhocine bleef pompen langs de lijn. Berahino was na drie minuten ingevallen voor de geblesseerde Fall, maar werd na 76 minuten alweer vervangen.

Visser spreekt

Ook Kompany voerde wissels door. Bundu kwam voor de zwakke Mukairu, maar dat Colassin Tau verving, sprong meer in het oog. Zelfs Antoine Colassin krijg nu de voorkeur op Vlap. Het veranderde het spelbeeld niet direct. Ref Visser trok nog wat aandacht naar hem toe toen hij luid naar Amuzu riep Rustig Cis, maar het was Charleroi dat nog de beste mogelijkheden had in de laatste tien minuten, ook gekend als Kompany Time. Keeper Wellenreuther redde eerst tot twee keer toe pogingen van Bruno en Golizadeh. Maar toen de extra tijd net verstreken was, schoot de Iraniër opnieuw. Dit keer liet de Duitser de bal schieten. Tot nu toe had hij amper fouten gemaakt, maar de roep om Van Crombrugge zal nu luid klinken.

Anderlecht keek zo tegen zijn derde nederlaag aan - weeral in de slotfase - en verzuimt over Charleroi naar plaats twee te springen.