Geld op overschot? NBA-club Utah Jazz verandert voor 1,35 miljard euro van eigenaar

De Amerikaanse miljardair Ryan Smith, oprichter van het bedrijf Qualtrics, heeft NBA-ploeg Utah Jazz van de familie Miller overgenomen voor een bedrag van 1,35 miljard euro (1,66 miljard dollar). De raad van bestuur van de NBA zette daarvoor het licht op groen.

In de verkoop zijn ook de thuishaven Vivint Arena en reserveploeg Salt Lake City Stars inbegrepen. De Miller-familie was 35 jaar meerderheidsaandeelhouder van Utah Jazz, maar was al even op zoek naar een overnemer. De veertigjarige Smith maakte fortuin met Qualtrics, dat hij twee jaar geleden verkocht voor 6,5 miljard euro (8 miljard dollar). Met zijn toenmalige bedrijf was hij ook jarenlang sponsor van The Jazz. (belga)