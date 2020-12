Nederlandse Kira Toussaint evenaart eigen wereldrecord op 50m rugslag kortebaan

De Nederlandse zwemster Kira Toussaint heeft vrijdag bij wedstrijden op de korte baan in het Amsterdamse Sloterparkbad haar eigen wereldrecord op de 50 meter rugslag van 25.60 seconden geëvenaard. Die tijd zwom Toussaint vorige maand bij internationale wedstrijden van de International Swimming League in Boedapest.

“Dit geeft vertrouwen en bevestigt dat Boedapest geen uitschieter was”, klonk een opgetogen Toussaint. “Natuurlijk had ik heel graag een honderdste sneller gegaan, maar je kan niet alles hebben. Ik deed drie races vandaag en zwom ook nog 25.62 en 25.64. In elke keer was nog ruimte voor verbetering.” (belga)