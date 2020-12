Overzicht | Deze nieuwe coronamaatregelen heeft het Overlegcomité genomen

Buitenlanders die naar België reizen moeten een negatieve coronatest kunnen voorleggen en er komt voorlopig geen aanpassing van de avondklok. Bekijk hier welke beslissingen het Overlegcomité nog heeft genomen.

• Reizen wordt ten stengste afgeraden. De grenscontroles zullen opgevoerd worden.

• Wie meer dan 48 uur in een rode zone heeft verbleven, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact en moet zeven dagen in quarantaine en mag die pas verlaten na een negatieve test. Enkel wanneer uit het passenger location form (PLF) blijkt dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag, is quarantaine niet verplicht.

• Er komt versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België en de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

• Reizigers die niet in ons land gedomicilieerd zijn, moeten zich vanaf 25 december laten testen voor ze naar België komen en moeten een negatieve test kunnen voorleggen die de voorafgaande 48 uur werd afgenomen.

• Er komen ook strengere controles op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector. Bedrijven die de regels niet naleven kunnen strenge boetes krijgen.

• De regering vraagt steden en gemeenten om hun inspanningen tegen ongeoorloofde samenscholingen, funshoppen en grensshoppen te handhaven en indien nodig op te voeren. Winkelen moet nog steeds individueel gebeuren en mag maximaal 30 minuten duren.

• Er komt geen aanpassing van de avondklok. In Vlaanderen blijft die gelden van middernacht tot 5 uur , in Wallonië en Brussel van 22 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends.

• De regels over het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar blijven ongewijzigd: elk gezin mag één knuffelcontact uitnodigen, alleenstaanden mogen op kerstdag of kerstavond hun knuffelcontact en hun ander contact tegelijk ontvangen en voor samenkomsten buiten mogen met maximum vier volwassenen. (Bekijk het volledig overzicht over wat mag en niet mag hier).

• De kerstvakantie wordt niet verlengd.

• De skipistes blijven voorlopig gesloten.