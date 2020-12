Geen FIFA-award, maar Lionel Messi krijgt wel prijs voor zijn sociale werk: “Minderbedeelde jongeren blijven helpen”

Lionel Messi heeft vrijdag de Peace & Sport Prijs 2020 ontvangen. De aanvaller van Barcelona en het Argentijnse elftal krijgt de prijs voor het educatieve en sociale werk dat hij met zijn stichting doet in Spanje, Argentinië, Mozambique, Palestina, Kenia, Syrië en Nepal.

“Respect voor de anderen is iets wat ik als kind geleerd heb en ook op het voetbalveld altijd probeer uit te dragen”, reageert Messi in een mededeling van Peace & Sport. “Ik hoop dat ik minderbedeelde jongeren kan blijven helpen en inspireren.”

Peace and Sport is een in Monaco gevestigde organisatie, die via “de universele taal van de sport respect, dialoog en solidariteit wil bevorderen in moeilijke gebieden, om zo bij te dragen aan wereldvrede en sociale verandering.”

Het is de negende keer dat de door prins Albert II van Monaco gesteunde organisatie, die ex-voetballer Didier Drogba als vicevoorzitter heeft, een sportman bekroont voor zijn sociale werk. Vorig jaar werd Siya Kolisi, de eerste zwarte kapitein van het Zuid-Afrikaanse rugbyteam, de “Kampioen van het Jaar”. Voetballer Blaise Matuidi, voetbalster Khalida Popal, judoka Flavio Canto, ultraloper Rob Young, rugbyspeler Sébastien Bouche, basketter Pau Gasol en tennisser Gustavo Kuerten, in 2011 de eerste laureaat, zijn de andere namen op de erelijst.

Donderdag greep Messi nog naast de FIFA-award van Speler van het Jaar. Die eer was weggelegd voor Robert Lewandowski, Messi werd deze keer pas derde met Cristiano Ronaldo op de tweede plek.