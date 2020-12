Wat had u gedacht? Wout van Aert en Emma Meesseman zijn Sportman en Sportvrouw van het Jaar 2020

Ondanks een door corona volledig overhoopgehaald sportjaar hebben de Belgische sportjournalisten toch hun jaarlijkse, nationale trofee uitgereikt. Wout van Aert (Sportman), Emma Meesseman (Sportvrouw), Belgian Cats (Sportploeg), Charles De Ketelaere (Belofte), Philip Mestdagh (Coach) en Arnaud Gérard (Paralympiër) waren de niet onverwachte winnaars van de belangrijkste sporttrofeeën van het jaar.

Wout van Aert ook afgetekend verkozen tot Sportman van het Jaar

Wout van Aert wint dit jaar echt alle eindejaarsprijzen. Na de Nationale Trofee voor Sportverdienste, de Vlaams Reus, de Nieuwsblad Flandrien en de Kristallen Fiets werd de wielrenner/veldrijder uit Herentals vrijdagavond ook verkozen tot Sportman van het Jaar, de meest prestigieuze trofee van allemaal. Wout van Aert (1049) behaalde in het referendum bijna het dubbel van de punten van Rode Duivel Romelu Lukaku (526). Remco Evenepoel (441 punten) - de laureaat van vorig jaar - werd derde. De 26-jarige Van Aert kende een boerejaar met winst in Milaan-Sanremo en de Strade Bianche, twee ritzeges in de Tour de France en tweede plaatsen in de Ronde van Vlaanderen, het WK op de weg en het WK tijdrijden. Het is van 2005 en Tom Boonen geleden dat een wielrenner nog eens alles won wat er te winnen viel qua eindejaarstrofeeën.

De primeur voor Emma Meesseman: Sportvrouw van het Jaar

Mama Meesseman nam de prijs in ontvangst voor haar dochter. Foto: Photo News

Vorig jaar bleef ze wel de – toenmalige- vicewereldkampioene zevenkamp Nafi Thiam nog voor maar moest het afleggen tegen de veelvoudige wereldkampioene gymnastiek Nina Derwael. In 2020 pakt basketbalster Emma Meesseman haar eerste trofee voor Sportvrouw. Vanuit Rusland – ze moet nog een wedstrijd spelen op 20 december en kon niet weg – reageert ze. Dat ze “blij en vereerd is dat ze in dit vreemde jaar is verkozen.” Maar vooral: “Ik ben blij dat het basketbal nu eens op nummer één staat. Ik wil deze trofee vooral delen met de andere Cats.” Eerlijk is eerlijk, vorig jaar kende Meesseman meer uitschieters dan dit jaar. Ze won toen met Washington Mystics de WNBA-titel, werd in die finale uitgeroepen tot de beste speelster én won met Ekaterinburg de Euroliga.

Dit seizoen won ze geen WNBA-titel, kon ze geen Euroleague-titel najagen omdat de competitie werd stopgezet. Maar ze schitterde wel in de historische olympische kwalificatie van de Belgian Cats voor Tokio 2021. “We haalden toch ook de play-offs van de WNBA ondanks het gemis aan basisspeelsters. En die olympische kwalificatie in Oostende is voor mij één van de hoogtepunten van mijn carrière. Met mijn vriendinnen maakten we na drie jaar van succes (brons op het EK 2017, vierde op het eerste WK in 2018) onze ultieme droom waar. Hier droomde ik van als kind.”

Meesseman haalt het met ruime voorsprong (826 punten). Maar het succes van de Cats straalt ook af op het podium van de Sportvrouw. Julie Allemand (578 punten) is tweede, wielrenster Lotte Kopecky (477 punten) is derde.

Charles De Ketelaere: na doorbraak bij Club Brugge de Belofte van het Jaar

Bij Club Brugge is hij meer dan een belofte, maar de man die de landskampioen naar een hoger niveau tilt. Maar hij is ook nog slechts negentien. Zijn doorbraak bij Club levert De Ketelaere de trofee van Belofte van het Jaar op. Liefst 102 keer werd hij op nummer één gezet, bijna de helft meer dan nummer twee, wielrenner Thibau Nys. Rallyrijder Grégoire Munster is derde maar volgt al op ruime afstand.

Felicitaties voor De Ketelaere van vriendin Jozefien. Foto: Photo News

Charles De Ketelaere was opgetogen met zijn prijs: “Alles is bij elkaar gekomen waar ik mijn hele leven van droomde. Doorbreken bij de ploeg waar je zo lang speelde, in de stad waar ik woon, debuteren bij de nationale ploeg.”

Of hij nog heeft gedacht aan die verdomde bal die tegen de lat belandde tegen Lazio? “Dat gaat wel door je hoofd, ja. Maar we moeten vooruit, we kunnen ook nog mooie dingen doen in de Europa League.”

De Belgian Cats zijn de Ploeg van het Jaar

Op het Sportgala in Schelle werden de Belgian Cats uitgeroepen tot Ploeg van het Jaar. Kapitein Ann Wauters was aanwezig en nam de prijs in ontvangst. “Schitterend dat we in ons kwalificatiejaar voor de Olympische Spelen ook Ploeg van het Jaar in België worden,” zegt Wauters. De Cats eindigden voor de Red Flames (voetba) en Deceuninck-Quick Step (Wielrennen).

Ann Wauters namens de Cats. Foto: Photo News

Philip Mestdagh (Belgian Cats) is de Coach van het Jaar

Bondscoach Philip Mestdagh van de Belgian Cats werd op het Sportgala verkozen tot Coach van het Jaar 2020. De 57-jarige West-Vlaming is de architect van de wederopstanding van de Cats. Na brons op het EK 2017 en een vierde stek op het allereerste WK ooit in 2018 leidde Mestdagh, ook papa van Belgian Cats Kim en Hanne Mestdagh, de Belgische basketbalvrouwen op het olympisch kwalificatietornooi in Oostende voor het eerst naar de Olympische Spelen. Vorige maand kwalificeerden de Cats zich ook als eerste voor het EK van 2021.

Coach van het Jaar Philip Mestdagh. Foto: Photo News

“We kenden inderdaad een succesvol 2020. Vooral de kwalificatie in een met 5.000 gevulde Versluys Dôme van Oostende was voor ons een onvergetelijk moment. De eerste keer naar de Spelen, een droom die uitkomt. Ondertussen zijn we opgerukt naar de zesde plaats op de wereldranking. We maken belangrijke stappen en de opvolging is met een nieuwe lichting ook een feit. Belangrijk met het oog op de belangrijke zomer 2021 met eerst een EK (Frankrijk/Spanje) en dan de Olympische Spelen in Tokio. Volgend jaar beginnen voor ons ook de kwalificaties richting het WK in 2022 in Australië. Ook daar willen we uiteraard graag bij zijn. Verder ben ik blij met de erkenning van de jury. Ik was al een paar keer genomineerd. Nu ik eerste eindig, ben ik toch fier,” knipoogde Philip Mestdagh. Mestdagh kreeg 405 punten en werd 89 keer als eerste op het stemformulier aangeduid. Philippe Clement (Club Brugge) en Roberto Martinez (Rode Duivels) eindigden respectievelijk tweede en derde.

Joachim Gérard volgt zichzelf op als Paralympiër van het Jaar

Joachim Gérard is op het Sportgala opnieuw verkozen als Belgisch Paralympiër van het Jaar. De 32-jarige Waalse tennisser haalde het in het eindejaarsreferendum van rolstoelatleet Peter Genyn en para-wielrenner Ewoud Vromant. Gérard schopte het dit jaar tot de halve finale van de US Open en de finale van Roland Garros.