In 2016 verrast Donald Trump vriend en vijand: niet Hillary Clinton, maar hijzelf wordt de nieuwe president van de VS. Wat volgt, zijn vier zeer opmerkelijke jaren. We doken in het archief en maakten een selectie uit zijn meest opmerkelijke moment van 2020. Eén ding is duidelijk: hij heeft de boel goed op stelten gezet.

Hoe de Amerikaanse Anthony Fauci Trumps schade probeert te beperken

Anthony Fauci staat president Trump bij tijdens de coronacrisis in de Verenigde Staten. Maar Fauci en zijn team moeten leven met een president die voortdurend tegenspreekt of minimaliseert wat zij adviseren.

Trump heeft verhitte discussie met journaliste

Donald Trump staat onder meer bekend voor zijn grimmige relatie met de pers. Dat was te merken tijdens een verhitte discussie met een journaliste van CBS. Toen ze hem vroeg waarom de maatregelen zo lang op zich lieten wachten, reageerde hij erg bitsig.

‘We kunnen besmette patiënten inspuiten met desinfectant’

Al snel zijn de VS het zwaarst getroffen land ter wereld. Maandenlang gaat hij in discussie met wetenschappers en onderstreept hij hoe goed hij de crisis heeft aangepakt. Eind april verbaast hij de wereld met het voorstel om bleekmiddel in te spuiten tegen covid-19.

Partner van zoon Trump schreeuwt steun voor president uit

Kimberly Guilfoyle, een voormalig schermgezicht van het uiterst conservatieve Fox en de huidige vriendin van Donald Trump Junior, heeft op de eerste avond van de vierdaagse Republikeinse Conventie een van de donkerste en meest besproken speeches gehouden van de avond.

Trump onderbreekt Biden voortdurend, moderator moet ingrijpen

Het eerste tv-debat tussen Donald Trump en Joe Biden is uitgedraaid op wat media aan linker- en rechterzijde een schande noemen. Trump liet zijn tegenstander amper uitspreken.

Trump versus Biden: zo verliep de laatste rechte lijn

Al sinds begin dit jaar halen Biden en Trump fors uit naar elkaar. Hierboven vindt u een bloemlezing van dat politiek schouwspel.

Trump roept zichzelf uit tot winnaar van de verkiezingen

Donald Trump zegt dat hij de verkiezingen gewonnen heeft. Hij doet daarmee precies wat grondwetspecialisten al weken geleden voorspelden. Het Biden-kamp noemt die uitspraken ‘schandalig, ongezien en onjuist’.

