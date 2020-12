Met het startschot van De warmste week zet de VRT zijn sluizen weer open voor een golf van solidariteit. Zij het zonder veel animo. De teller met acties heeft de kaap van duizend nog niet overschreden. Is De warmste week bekoeld? Neen, zegt coördinator Floris Nieuwdorp.

‘Kan je over een half uur terugbellen? Ik zit in een meeting.’ Voor Floris Nieuwdorp was het gisteren nog een dag sprintjes trekken op de VRT, van vergaderzalen naar videocalls en terug. De laatste loodjes ...