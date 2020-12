Brusselse school krijgt politiebewaking na dreigementen over aanslag

Het Diderot-instituut, een middelbare school in Brussel, is al enige tijd het doelwit van dreigementen. Dat meldt Sudpresse. Onbekenden zouden al herhaaldelijk gedreigd hebben om een aanslag te plegen zoals die waarbij de Franse leraar Samuel Paty om het leven kwam. De Brusselse politie bevestigt dat de school extra bewaking krijgt.

Sinds 22 oktober zou een onbekende man herhaaldelijk naar het Brusselse Diderot-instituut gebeld hebben met het dreigement een aanslag te plegen zoals die waar Paty het slachtoffer van was. Die 22 oktober zou de school ook volledig ontruimd zijn. Afgelopen woensdag vond er dan een kleine brand plaats in het instituut.

‘We hebben verschillende processen-verbaal opgesteld naar aanleiding van verschillende incidenten, waaronder die brand’, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. ‘Het onderzoek, dat in handen is van het Brusselse parket, probeert onder meer uit te maken of er een verband is tussen de verschillende incidenten. Intussen maakt de school het voorwerp uit van bijzonder toezicht door onze patrouilles.’

Samuel Paty is de Franse leraar geschiedenis die in het Franse Conflans-Sainte-Honorine op straat werd onthoofd nadat hij Mohammed-cartoons getoond had tijdens een les.