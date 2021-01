Vorig jaar werd ons leven onvermijdelijk omgegooid. We werden beperkt in onze vrijheid en thuiswerken werd de norm. Vergaderingen moesten plots online gebeuren en dat bleek soms een uitdaging. Sommigen hadden problemen met hun micro of werden afgeleid door familie, anderen lieten zich dan weer gaan met de achtergronden in Zoom. 2020, het jaar van corona en dus ook van de vele digitale vergaderingen.

Digitale vergadering van Zuhal Demir verstoord door haar man

Tijdens een digitale vergadering van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement ging achter Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) plots de deur open.

N-VA-schepen laat microfoon openstaan tijdens gemeenteraad

Tijdens de digitale gemeenteraad in Izegem liet N-VA-schepen Tom Verbeke per ongeluk zijn microfoon aanstaan, met alle gevolgen van dien.

Dochters van weerman verstoren live-uitzending

Ook in de Verenigde Staten werkten veel mensen van thuis uit, onder wie weerman Lonnie Quinn. Hij wou het weerbericht presenteren, maar dat zou niet zonder de aanwezigheid van zijn dochters gebeuren.

Johnsons onhandigheid leidt tot hilariteit in het Britse Lagerhuis

Tijdens een vergadering van het Britse Lagerhuis waaraan premier Boris Johnson virtueel deelnam, kwam hij in de problemen met de microfoon van zijn computer. Het probleem kon niet meteen verholpen worden en dat lokte heel wat vrolijke reacties uit.

Dochter verstoort BBC-Interview

Het live verslag van dr. Clare Wenham tijdens het BBC-nieuws werd op hilarische wijze verstoord door een meisje dat het thuiswerken van haar moeder niet zo serieus nam.

Getergde voorzitter gemeenteraad neemt live ontslag: ‘Dit is een kleuterklas’

Voorzitter Marcel De Vos (N-VA) nam in een livezitting, die integraal te volgen was, ontslag uit zijn functie. De ruzie die eraan vooraf ging was triest én eigenlijk hilarisch. De Vos noemde de raad ‘een kleuterklas’, vloekte volop en verloor zijn geduld.