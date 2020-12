Lichtpunt voor KV Mechelen: Joachim Van Damme test negatief en traint opnieuw mee

Lichtpuntje in donkere coronatijden voor KV Mechelen. Joachim Van Damme is verlost van het virus. De sterkhouder op het middenveld legde gisteren als eerste een nieuwe test af en kreeg vandaag een negatief resultaat terug van het labo. Van Damme traint vanaf vandaag opnieuw mee met de groep en is zondag inzetbaar tegen OH Leuven.