Mike Pence heeft zich laten inenten met het Pfizer-vaccin tegen covid-19. De vaccinatie van de Amerikaanse vicepresident werd live op televisie uitgezonden. Ondertussen maakte president Trump bekend dat de verdeling van het Moderna-vaccin van start kan gaan.

Het vaccin van BioNTech en Pfizer is vorige week goed­gekeurd voor gebruik door de ­Federal Drug Administration, de medische waakhond. Deze week is in de VS een vaccinatiecampagne met het middel opgestart. In het Verenigd Koninkrijk gebeurde dat vorige week al. De Europese Commissie geeft naar verwachting aanstaande maandag groen licht voor het vaccin van ­Pfizer en BioNTech.

President Trump maakte ondertussen op Twitter bekend dat ook een ander coronavaccin, van het Amerikaanse bedrijf Moderna, werd goedgekeurd door de FDA. De verdeling van het vaccin kan volgens de president onmiddellijk van start gaan.

Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

Ook de nieuwgekozen president Joe Biden laat zich volgende week in het openbaar vaccineren tegen het coronavirus. Biden hoopt zo naar eigen zeggen het publieke vertrouwen in corona­vaccinaties te vergroten. Afscheidnemend president Trump heeft eerder gezegd nog niet aan de beurt te zijn. Trump wil ook dat het personeel in het Witte Huis pas ergens later in het programma aan de beurt komt.