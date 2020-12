Toto Wolff blijft teambaas van F1-renstal Mercedes: “Dit team voelt als familie voor mij”

Toto Wolff blijft de komende jaren in de Formule 1 teambaas van Mercedes. De 48-jarige Oostenrijker zinspeelde de afgelopen maanden over een mogelijk vertrek bij de renstal die al jaren domineert in de Formule 1. Wolff stapte in 2013 in bij Mercedes en is ook aandeelhouder.

Met het Britse chemieconcern Ineos krijgt Mercedes er nu een aandeelhouder bij, naast Wolff en de Duitse autoproducent Daimler. De aandelen worden evenredig verdeeld over die drie partijen. Daimler had 60 procent van de aandelen in bezit, Wolff 30 procent. De vorig jaar overleden Niki Lauda bezat 10 procent. Ineos, het bedrijf van de Britse miljardair Jim Ratcliffe, werd begin dit jaar al hoofdpartner van Mercedes. Ineos heeft een eigen wielerploeg, het voormalige Team Sky, en investeert eveneens in het voetbal, zeilen en atletiek.

Mercedes is al zeven jaar op rij wereldkampioen bij de constructeurs in de Formule 1 en had ook steeds de wereldkampioen in de auto zitten. Lewis Hamilton veroverde dit seizoen zijn zevende wereldtitel, waarmee hij het record van Michael Schumacher evenaarde. Zes van zijn zeven titels behaalde Hamilton bij Mercedes. Naar verwachting zet ook de 35-jarige Brit op korte termijn zijn handtekening onder een langer contract bij de Duitse renstal.

Het is de bedoeling dat Wolff in ieder geval de komende drie jaar teambaas is. Hij krijgt de ruimte om een andere directiefunctie binnen het bedrijf te gaan bekleden als hij daaraan toe is. “Ik heb veel zin om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen, dit team voelt als een familie voor mij”, zei Wolff. “De investering van Ineos is een belangrijk signaal van vertrouwen in de sport na een uitdagend jaar.”

Een jaar geleden werd nog gespeculeerd over een vertrek van Mercedes uit de Formule 1, vooral vanwege de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2022.