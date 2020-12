Belgische voetbalvrouwen behouden 17e plaats op FIFA-ranking

De Belgische voetbalvrouwen behouden vrijdag de zeventiende plaats op de nieuwe ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. In december vorig jaar prijkten de Red Flames een eerste keer op deze positie, hun hoogste notering tot dusver.

Sinds de publicatie van de vorige ranking, midden augustus, veroverden de troepen van bondscoach Ives Serneels hun ticket voor het EK in Engeland, dat door de coronapandemie met een jaar werd uitgesteld en plaatsvindt van 6 tot en met 31 juli 2022.

De Flames speelden een sterke voorronde en pakten als poulewinnaar 21 punten uit acht wedstrijden. Op de laatste kwalificatiespeeldag, op 1 december, zetten Tessa Wullaert en co de puntjes op de i met een knappe 4-0 zege in Leuven tegen Zwitserland, de enige overgebleven concurrent om EK-deelname. Voor België is het de tweede opeenvolgende EK-deelname. In 2017 werden de Flames bij hun debuut op de eindronde in Nederland uitgeschakeld in de groepsfase.

Aan de top van de ranking wijzigt niets. De Verenigde Staten (2.192 ptn), de regerende wereldkampioenen, voeren de lijst aan voor Duitsland (2.091) en Frankrijk (2.032). Nederland (2.023) en Zweden (2.009) maken de top vijf vol.

De volgende FIFA-ranking verschijnt op 26 maart 2021.