Dit komt waarschijnlijk niet als een verrassing, maar de meest bekeken video’s van vorig jaar gaan voornamelijk over de coronacrisis. Benieuwd naar welke video’s bij ons het populairst waren? Wij hebben ze voor u even op een rijtje gezet.

Marc Van Ranst legt uit hoe je een mondmasker moet dragen

In juli werd het verplicht om een mondmasker te dragen in openbare ruimtes. Maar er was nog veel onduidelijkheid over welke maskers ons nu echt beschermen tegen het coronavirus. Daarom gaf viroloog Marc Van Ranst meer uitleg in deze verklarende video.

De verspreiding van het coronavirus van september tot nu in kaart

Gentenaar Bart Mesuere bracht de evolutie van het aantal besmettingen met covid-19 in de tweede golf in kaart.

Artsen getuigen: ‘Het grootste gevaar? Dat zorgverleners afhaken’.

In onze videoreeks ‘Artsen getuigen’ spraken we met dokters uit het regionaal ziekenhuis in Tienen over de coronacrisis. In deze video vertellen ze hoe de situatie was begin april en hoe ze de woonzorgcentra bijstonden, die op dat moment zwaar onder druk stonden.

Vechtpartij op strand Blanckenberge

Op 8 augustus brak in Blankenberge een massale vechtpartij uit op het strand. Materiaal van strandbars, zoals parasols en stokken, werd gebruikt als wapen. De volgende dag werd het strand gesloten voor dagjestoeristen om de drukte te beperken.

Reconstructie: De dodelijke arrestatie van George Floyd

Op 25 mei 2020 liet George Floyd het leven tijdens een politie-interventie in de stad Minneapolis. Zijn dood veroorzaakte, en nu nog steeds, heel wat onrust in de VS.

Trump geeft bizarre toespraak

Tijdens de Amerikaanse verkiezingen beweerde Donald Trump dat er ‘zonder twijfel’ fraude werd gepleegd bij de stembusgang. ‘Als je de legale stemmen telt, win ik met gemak’, aldus de president. Verschillende tv-zenders stopten de uitzending van de onware en ongeziene claims.

Geen mondmasker op? Zo snel verspreidt het coronavirus zich in een ruimte

Japanse onderzoekers van Riken en de Universiteit van Kobe hebben met een supercomputer een simulatie gemaakt van de verspreiding van viruspartikeltjes in de lucht.