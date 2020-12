Net als multimiljonair Jeffrey Epstein zou de Canadese modemagnaat Peter Nygard zich hebben vergrepen aan kwetsbare jonge meisjes. Volgens de Amerikaanse justitie maakte hij in tientallen jaren tientallen slachtoffers.

Gekleed in slordige grijze kleding, geboeid en met zijn kenmerkende lange haar in een knot, verscheen de Canadese modemagnaat Peter Nygard dinsdag in een rechtszaal in de Canadese prairiestad Winnipeg ...