E-sport en breakdance doen intrede op Aziatische Spelen van 2022

E-sport en breakdance zijn als officiële discipline opgenomen in de volgende editie van de Aziatische Spelen, in 2022 in het Chinese Hangzhou. Dat heeft de Olympic Council of Asia (OCA), die deze week in Oman samenkwam, bevestigd.

“Ik hoop dat E-sport iets zal bijbrengen aan de Aziatische Spelen”, reageerde Haider Farman, OCA-directeur van de Aziatische Spelen. “Ik ben zeker dat er voor elektronische sporten een grote toekomst is weggelegd. Tijdens onze editie van 2022 en nadien.”

E-sport stond al op het programma tijdens de vorige editie van de Aziatische Spelen, in 2018 in Jakarta. Toen ging het wel slechts om demonstratiewedstrijden. Op de Zuidoost-Aziatische Spelen van 2019 op de Filipijnen werd er in de E-sport wel om medailles gestreden.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft voorlopig nog geen plannen om E-sport toe te voegen als discipline voor de Olympische Spelen. Voorzitter Thomas Bach liet dit voorjaar wel weten mogelijke opties te onderzoeken en overleg te plegen met ontwerpers van elektronische spelletjes.