Buren willen niet dat Trump in golfclub Mar-a-Lago gaat wonen

Donald Trump mag na het einde van zijn termijn als president niet in zijn golfclub Mar-a-Lago gaan wonen. Trump tekende in 1993 een contract dat hij niet meer dan drie weken per jaar in de club mag verblijven, meldt The Guardian. Zijn buren herinneren hem aan die handtekening nu zijn tijd in het Witte Huis er bijna op zit.

Waar zullen Donald en Melania Trump wonen na 20 januari, als de nieuw verkozen president Joe Biden in het Witte Huis trekt? Er zijn een aantal aanwijzingen dat Florida de voorkeur krijgt. Donald en Melania Trump stemden er dit jaar, nadat ze hun domicilie in 2019 van New York naar Florida verplaatsten.

Volgens The Guardian wordt het appartement van de Trumps in hun golfclub Mar-a-Lago gerenoveerd. Toch ligt een verhuizing van Washington DC naar Mar-a-Lago niet zo eenvoudig. De advocaat van een van de buren die naast Mar-a-Lago wonen schreef een brief naar de plaatselijke overheid om duidelijk te maken dat Mar-a-Lago een ‘society club’ is waar niemand mag verblijven. Trump heeft in 1993 bij de oprichting van de golfclub zelf een overeenkomst met de overheid getekend waarin hij akkoord ging met een limiet op het aantal dagen per jaar dat hij op het domein mag wonen. In dat akkoord staat dat hij niet langer dan drie onafgebroken weken per jaar in zijn verblijf op de club zal aanwezig zijn.

De voorbije vier jaar trok Trump geregeld naar Florida om gasten te ontvangen, te golfen of evenementen te organiseren. De enorme entourage van een president, met veiligheidsagenten, medewerkers en pers, veroorzaakte overlast voor de buren, die nu vooral vrezen voor meer van hetzelfde als Trump voortaan áltijd in de club zou zijn.

