Weduwe van Kobe Bryant: “Mijn moeder eist nu een villa, een Mercedes en vijf miljoen omdat ze op de kinderen paste”

Vanessa Bryant, de weduwe van de overleden basketlegende Kobe, heeft op sociale media keihard uitgehaald naar haar moeder Sofia Laine. Volgens Vanessa Bryant probeert haar moeder na het overlijden van Kobe haar familie af te persen voor haar eigen gewin.

Alles heeft te maken met een klacht die Sofia Laine ingediend heeft tegen haar eigen dochter. Ze zegt daarbij dat Kobe Bryant voor zijn dood beloofd zou hebben dat de familie voor de rest van haar leven voor haar zou zorgen. Omdat haar dochter dat volgens haar probeert te verhinderen na de dood van haar man, stapte ze naar de rechter. “Met terugwerkende kracht eist ze 96 dollar per uur om zogezegd achttien jaar lang twaalf uur per dag op haar kleinkinderen te passen”, schrijft Bryant. “Eerder had ze me via tussenpersonen gecontacteerd en eiste ze vijf miljoen dollar, een villa en een Mercedes SUV.”

Volgens Vanessa Bryant hebben Kobe en zij haar moeder twintig jaar lang kosteloos op hun eigendom laten verblijven. “Ze heeft inderdaad soms op onze kinderen gepast, maar ze deed dat net zoals andere grootouders. Ze was zeker geen full time nanny”, zegt Bryant. “Omdat ik haar niet tegemoetgekomen ben, doet ze nu absurde claims in een poging meer geld te krijgen dan mijn man en ik ooit aan haar gegeven hebben. Dat dat mij en mijn kinderen kwetst, kan haar niet schelen. Ze wil gewoon voor de rest van haar leven op de kap van mijn dochters en mij leven.”

Kobe Bryant overleed in januari van dit jaar bij een helikoptercrash. Ook zijn 13-jarige dochter Gianna overleefde de crash niet. Bryant staat bekend als één van de beste basketters in de geschiedenis. Tijdens en na zijn carrière zou het basketbal hem zo’n 600 miljoen dollar opgeleverd hebben.