Advocaten Reuzegommers trekken medische rapporten in twijfel

Sommige Reuzegommers trekken de medische rapporten in de zaak van de overleden schacht Sanda Dia (20) in twijfel. Ze bekwamen de aanstelling van een nieuw college van deskundigen dat zich momenteel opnieuw over de medische aspecten buigt. Ook alle in het ziekenhuis van Malle gestelde handelingen worden op vraag van de verdediging opnieuw onderzocht.