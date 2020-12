Coca-Cola gaat 2.200 jobs schrappen

Coca-Cola gaat wereldwijd 2.200 jobs schrappen, waarvan 1.200 in de VS. Dat meldde gisterenavond The Wall Street Journal.

Door corona loopt de drankreus veel inkomsten mis. Vooral de verkoop in openbare plaatsen zoals cafés, cinema’s, restaurants, sportsta­dions en theaters is fors gezakt. De omzet in het tweede kwartaal ­zakte met 28 procent, die in het derde kwartaal met 9 procent.

Daarom heeft Coca-Cola nu beslist om een aantal geplande herstructureringen te versnellen. Als onderdeel daarvan wil Coca-Cola ook fors snoeien in zijn enorme merkenportefeuille: van de 430 merken nu zouden er straks nog zo’n 200 overblijven. De drankreus schat dat de hele operatie tussen de 350 en 550 miljoen dollar kosten zal ­besparen.