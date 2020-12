Vrachtwagen rijdt zich klem in Waaslandtunnel, bestuurder spoorloos

Een bestuurder van een te hoge vrachtwagen heeft zich vrijdagmorgen klemgereden in de Waaslandtunnel. De tunnel werd een tijdlang afgesloten in beide richtingen voor de takeling. Bij aankomst van de politie bleek de chauffeur spoorloos: de sleutels van de vrachtwagen zaten nog in het contact.

Het incident gebeurde iets na 8.30 uur. Een vrachtwagenbestuurder reed de Waaslandtunnel richting Linkeroever in, maar merkte niet of te laat op dat zijn vrachtwagen te hoog was voor de tunnel. Het duurde ...